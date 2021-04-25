Российские ученые назвали «скрытую» причину вакцинации питомцев от COVID-19

Москва, 25 апреля. Прививка от коронавируса для животных поможет хозяевам «перестраховаться», т.к. питомцы могут быть носителями инфекции, считают российские ученые.

Инциденты заражения животных коронавирусом уже были зафиксированы в ряде государств, напомнил вирусолог Алексей Аграновский в беседе с URA.ru. По мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, питомцы переносят COVID-19 легко, но ученые вынуждены соблюдать бдительность из-за возможности распространения инфекции среди их сородичей.

«Самое главное здесь — держать руку на пульсе, потому что могут выявиться животные, от которых мы пока беды не ждем, но они вполне могут быть даже носителями», — рассказал вирусолог.

Два случая заражения коронавирусной инфекцией домашних кошек от хозяев описали исследователи из Университета Глазго в Великобритании. Как сообщалось ранее, оба случая произошли в период первой волны коронавируса.