Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала, как ее травили из-за внешности

Москва, 25 апреля. Бывшая участница команды КВН из Пятигорска и звезда Comedy Woman Елена Борщева призналась, что сталкивалась с насмешками и травлей из-за внешности.

Многим зрителям юмористических передач и коллегам внешность артистки казалась довольно своеобразной. Борщева отметила, что очень остро воспринимала эту ситуацию, но сейчас смеется над прежними временами. Поверить в себя юмористке помог один случай.

«После одной из игр КВН смеялись над моей внешностью, шутили. Помню, что одна пожилая женщина подошла ко мне после игры и причитала: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая! С чего они решили по-другому? Не слушайте их!». Это я запомнила», — рассказала звезда Comedy Woman в эфире шоу «Однажды» на канале НТВ.

Елена Борщева почти 16 лет счастлива в браке с фитнес-тренером Валерием Юшкевичем. У пары растут две дочери — Марта и Ума. Юшкевич говорит, что супруга является для него самой прекрасной женщиной в мире, и с момента встречи с ней он перестал смотреть на других.

Блогер Наталья Краснова вспоминала о внешности Елены Борщевой, рассуждая о роли женщин в КВН. По ее словам, звезда Comedy Woman опровергает мнение, что девушек набирают в команды по принципу «девочка для красоты».