Россия уверена в завершении строительства «Северного потока — 2»

Москва, 25 апреля. Проект «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Перед этим он со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство газопровода завершится в 2021 году. При этом вице-премьер не стал уточнять сроки окончания строительства «Северного потока — 2». По его словам, более точной информацией обладает только оператор проекта.

«Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена», — подчеркнул Александр Новак в интервью телеканалу «Росссия-1».

Nord Stream 2 AG в начале апреля впервые после возобновления работ по укладке «Северного потока — 2» опубликовала точные данные о ходе строительства. По сведениям оператора, на конец марта уложено 95% трубопровода.

Россия после введения США санкций в отношении «Северного потока — 2» достраивает газопровод собственными силами. С конца прошлого года в укладке труб задействованы трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна».

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер ранее заявил, что «Северный поток — 2» не стоит политизировать. По его мнению, газ никогда не служил политическим оружием в противостоянии Востока и Запада.