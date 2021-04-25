Володин прокомментировал слова президента Чехии об инциденте во Врбетице

Москва, 25 апреля. Чехия начала понимать, как пострадала из-за раздутого на пустом месте скандала, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Парламентарий отреагировал на слова чешского президента Милоша Земана. Иностранный политик заявил об отсутствии доказательств якобы причастности Москвы к взрывам в деревне Врбетице. По мнению Володина, прежние антироссийские выпады Праги продиктованы стремлением выслужиться перед заокеанским «хозяином». Отдельно депутат ГД отметил отличную от других позицию президента Чехии.

«Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно», — написал Володин в Telegram-канале.

Однако руководители чешского правительства выбрали точку зрения в угоду политической конъюнктуре. Они сделали поспешное заявление, не думая о гражданах и не читая отчетов спецслужб, добавил парламентарий.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал «дымом в мешке» нападки Праги на Москву. Он расценил выступление Чехии как пропагандистскую атаку.