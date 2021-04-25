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Группа французов просидела в темной пещере 40 дней ради эксперимента

Наука
Группа французов просидела в темной пещере 40 дней ради эксперимента
Федеральное агентство новостей

Париж, 25 апреля. Группа добровольцев из Франции провела 40 дней в темной и холодной пещере в рамках научного эксперимента. У испытуемых не было света и контакта с внешним миром.

Ученые проводили эксперимент в рамках проекта «Глубокое время». Его цель заключалась в том, чтобы выяснить, могут ли люди адаптироваться к резкой смене условий окружающей среды. К испытанию подключили добровольцев. Группа французов жила в пещере на юго-западе страны в течение 40 дней.

Согласно условиям эксперимента, у них отсутствовали часы и источники света, кроме налобных фонарей. После длительного пребывания в темноте, испытуемые были вынуждены выйти на улицу в солнечных очках, чтобы не повредить глаза. Кроме того, участники потеряли счет времени. Многие казалось, что прошло не больше месяца. Без часов испытуемые считали время по циклам сна.

Результаты эксперимента показали, что хоть участники и были утомлены, две трети из них хотели задержаться в пещере. Они объяснили это желанием завершить начатые в это время групповые проекты. Группе удалось синхронизироваться и начать совместную работу над проектами и задачами, сделал вывод один из авторов исследования. Он считает важным научиться понимать, как мозг находит новые решения в зависимости от изменений ситуации.

До этого сообщалось, что итальянские ученые исследовали влияние психопатических личностных черт на адаптацию человека во время пандемии. Склонные к безрассудству и наглости люди оказались способны легче переносить вынужденные изменения и стресс.

наука изменения эксперимент адаптация пещера
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