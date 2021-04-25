Президент Египта привился от COVID-19 в рамках национальной кампании по вакцинации

Каир, 25 апреля. Прививку от новой коронавирусной инфекции сделал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, заявил официальный представитель главы государства Бассам Рады.

Дозу препарата от COVID-19 президент получил в рамках национальной кампании по вакцинации населения. При этом не уточняется, каким именно препаратом привился ас-Сиси.

Программа вакцинации стартовала в Египте в начале января 2021 года. В первую очередь она затронула медицинских работников и пожилых людей. С марта в стране начали делать прививки всем желающим. В конце февраля египетские власти одобрили для экстренного применения российскую вакцину «Спутник V».

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси объявил чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на три месяца. Как сообщается, власти государства приняли такое решение в связи с нестабильными условиями в сфере безопасности и здравоохранения.