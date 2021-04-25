Ковид добивает Украину: одесситы испуганы выводом города из красной зоны для туристов

Министр кабмина Украины Олег Немчинов объявил об отмене карантина красной зоны в Одесской области с 25 апреля и введение с того же дня режима желтой зоны. Это значит, что разрешено заполнение залов при проведении общественных мероприятий на 50% или из расчета четыре квадратных метра площади на одного человека.

Кроме того, разрешена работа учебных заведений с ограничением по количеству учащихся — не более 20 человек, и работа заведений общественного питания до 00:00 часов. С чем связывают лояльность к вирусу одесситы и каковы реальные показатели в регионе, выяснял корреспондент ФАН.

По состоянию на 25 апреля ни одной зеленой зоны на Украине не предусмотрено. Поэтому об отмене карантинных ограничений в целом по стране речи не идет. Строгость той или иной зоны зависит от ряда показателей: загруженность койко-мест, среднее количество тестов в сутки на 100 тысяч населения, коэффициент заразившихся в сутки и динамика роста инфицированных.

Пресс-служба Минздрава Украины /

Проблема состоит в том, что жители не особо верят в официальную статистику и считают зонирование инструментом политических и экономических манипуляций властей и правительства. Основанием для таких выводов служат друзья, родственники и близкие, которым не посчастливилось заболеть или даже умереть в период пандемии.

Одессит Федор поделился с ФАН примерами своих родных и близких, с которыми произошли неприятности за последние полгода.

«Да, люди болеют и умирают. У моих друзей умерло два человека родственников. Но у обоих была онкология, а в посмертный диагноз им записали «коронавирус», хотя люди болели долго, и исход был предсказуем. У тещи, которая работает в больнице, умерла коллега — медсестра. У нее был тромбоз, и женщина умерла с диагнозом «ковид при отрыве тромба». Двое сотрудников клиники заболели ковидом после прививки, которую им сделали как медработникам. Как верить после этого официальным показателям и вакцине, которая никак не защищает от вируса?» — задается вопросом одессит.

При этом, говорит мужчина, на логичный вопрос о причинах заболевания после вакцинации больным ответили, что прививка и заболевание никак не связаны.

«Это вообще за гранью понимания. Зачем тогда людей вынуждают проходить вакцинацию? Непонятно», — добавил Федор.

Также он рассказал о том, что многие медики увольняются именно потому, что не доверяют прививочной вакцине, а вакцинация для медиков возведена в ранг приказа. Наблюдается острый дефицит медицинского персонала. Людей просто некому лечить. Невозможно обеспечить должное внимание пациентам, нуждающимся в квалифицированной медицинской помощи.

В пользу того, что Одессу выводом из красной зоны просто готовят к потоку туристов на фоне закрытых границ курортных регионов, в том числе Крыма, куда ограничен въезд туристам и отдыхающим с Украины, указывает пример зонирования Карпат.

В сезон зимних отпусков Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская области, пользующиеся спросом для зимнего отдыха, резко «позеленели», а по окончанию сезона опять попали в красную зону. Возможно, это просто совпадение, но такие факты наводят людей на размышления и подрывают доверие к властям и официальным сообщениям.

И все же послабление в ограничениях многим дает надежду, так как будет возможность работать. Цены за последнее время сильно подросли, а доходы у многих уменьшились.

Многие находятся в хроническом депрессивном состоянии из-за недостатка доходов. Одессит Михаил рассказал о соседке — пенсионерке, которую снабжают едой соседи.

«Бабуля живет одна, родственников нет. Ее пенсии хватает только на квартплату и лекарства, а на еду не хватает. Старушку кормят соседи. Растительное масло подорожало в два раза за последние пару месяцев, с 31 гривны до 60 за бутылку, да и все продукты подорожали. Обещают еще поднять цену на проезд в транспорте. Зарплату не поднимают. Собственники предприятий пользуются тем, что работы немного, уехать на заработки за границу сложно, выбора нет. Приходится соглашаться на любую работу», — констатирует местный житель.

Украина переживает не лучшие времена: стагнация в экономике, удрученное состояние населения. Одесситы все меньше шутят.

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