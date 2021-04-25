Тунис начнет расследование убийства женщины-полицейского в пригороде Парижа

Генеральная прокуратура Туниса пообещала начать расследование по делу о причастности гражданина своей страны к убийству сотрудницы французской полиции в ​​одном из пригородов Парижа, сообщает агентство RT.

Антитеррористические структуры обязались расследовать дело молодого тунисца, подозреваемого в причастности к инциденту, в результате которого сотрудница полиции скончалась от ножевых ранений. Самого нападавшего ликвидировали на месте преступления при попытке задержания.

Правительство Туниса осудило атаку и заявило, что подобные «одиночные и незаконные действия не могут быть оправданы и не имеют ничего общего с исламской религией и ее учениями, тем более если происходят в священный месяц Рамадан».