Жительница Южно-Сахалинска отбила сову от стаи разъяренных ворон

Южно-Сахалинск, 25 апреля. Неравнодушная женщина спасла сову-неясыть от стаи ворон в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Птица прошла курс реабилитации и скоро отправится на волю.

Пострадавшую от нападения ворон сову все же удалось доставить в Сахалинский зоопарк, здесь ей оказали первую помощь. Более месяца птица находилась на карантине под наблюдением ветеринарных врачей.

Животное поступило с небольшими повреждениями головы и с сильным истощением. За время пребывания в зоопарке она значительно прибавила в весе. В мае совместно с сотрудниками агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области птицу выпустят в естественную среду обитания.

Волнистый попугайчик, который живет в пермской семье, улетел в приоткрытое окно, сообщал ФАН. Его нашел местный житель, обогрел и вернул хозяевам.