РПК заявила о крупных потерях ВС Турции в ходе операции на севере Ирака

Анкара, 25 апреля. Военная операция Вооруженных сил Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака продолжается. Противоборствующие стороны заявляют о потерях в стане соперника.

Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар в субботу, 24 апреля, провел совещание с участием командующих войсками, задействованными в операции ВС Турции в Ираке, и дал им необходимые инструкции.

«Около 400 целей, представляющих собой убежища, укрытия и пещеры террористов, были поражены средствами наземной огневой поддержки, и более 60 целей были поражены нашими ВВС. По нашим оценкам, было нейтрализовано большое количество террористов в ходе этой операции», — приводит слова Акара Министерство обороны Турции.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır.”https://t.co/1wUYXM3rSi pic.twitter.com/bYkSsxy9e4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021

В ночь на 25 апреля ведомство также сообщило о нанесении воздушных ударов еще по четырем целям РПК в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака. Минобороны отметило, что операция продолжается в соответствии с намеченным планом: ночью турецкие спецназовцы «проникли в логова террористов», а ВВС «уничтожили позиции боевиков».

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021

Кроме того, министерство заявило, что в ходе работ по сканированию территории ВС Турции обнаружили в районах Метина и Авашин-Басьян мины, самодельные взрывные устройства (СВУ), оружие и боеприпасы, принадлежащие бойцам РПК.

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Her iki operasyon bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.https://t.co/Tp8CwaPeuu pic.twitter.com/lUnxA57e1m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021

Между тем оппозиционное информагентство Mezopotamya со ссылкой на местные источники сообщило, что отряд из 9 турецких солдат высадился в населенном пункте Кела Бедеве в районе Зап, однако с тех пор от военных не поступило никаких новостей. Как утверждают источники, для того чтобы связаться с пропавшим отрядом, ВС Турции даже обращались за помощью к базирующемуся в районе подразделению «Пешмерга», связанному с правительством Эрбиля. Заявления от официальной Анкары по этому поводу не поступали.

TSK’nin bu sabah Zap’a başlattığı operasyon kapsamında helikopterle bölgeye indirilen 9 askerden haber alınamıyor. Kayıp askerler için KDP’den yardım istendihttps://t.co/i5hIAYcozw — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) April 24, 2021

По данным того же СМИ, один из турецких высокопоставленных офицеров «проговорился» о крупных потерях в ВС Турции в ходе операции в Ираке. Жители деревень, обеспокоенные военными действиями в регионе, подошли к турецким военным базам и стали выражать свое возмущение. Чтобы разогнать местных жителей, один из офицеров выстрелил в воздух, закричав: «Мы и так в тяжелом положении. У нас десятки погибших и раненых. Уходите отсюда, иначе мы знаем, что сделаем».

TSK subayından operasyon tepkisi: Onlarca şehit ve yaralımız varhttps://t.co/o5oJv4hYoU — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) April 25, 2021

Народные силы обороны (HPG), являющиеся военным крылом РПК, в своем сегодняшнем пресс-релизе сообщили, что курдским бойцам удалось отбить многочисленные попытки проникновения турецких солдат в их базы и тоннели на холме Мамрешо в районе Авашин. В заявлении говорится о десятках погибших и раненых со стороны ВС Турции. Согласно пресс-релизу, лишь в ходе двух дневных столкновений 24 апреля погибли не менее 9 военных. При этом уточняется, что турецкая армия применила отравляющий газ при проведении наступлений.

Kürdistan Özgürlük gerillası Türk devletinin işgal saldırılarına karşı “Bazên Zagrosê Devrimci Hamlesi” başlattı. Gerilla eylemlerinde onlarca Türk askeri cezalandırıldı. Gerillalar karşısında çaresiz kalan işgalciler zehirli gazla kullanıyor.https://t.co/LjozW9Ha6u pic.twitter.com/mUsLtiHBEf — Hawar Türkçe (@ANHA_TR_yedek) April 25, 2021

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, Турция объявила о запуске новой антитеррористической операции в районе Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака против РПК, которую Анкара признает террористической организацией и одной из главных угроз национальной безопасности.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя начало боевых действий, подчеркнул, что деятельность турецких военнослужащих направлена на обеспечение мира и безопасности в регионе, а сама операция проводится с уважением к территориальной целостности Ирака. Известно, что в операции задействованы ВВС Турции, артиллерия и спецназ.

Турция уже многократно проводила антитеррористические операции против РПК в Ираке. Так, в феврале ВС страны объявили о начале операции «Орлиный коготь-2» в районе Гаре. По данным минобороны республики, в результате операции были «нейтрализованы» 53 члена запрещенной в Турции группировки.

В то же время турецкая армия потеряла троих военнослужащих и не смогла спасти 13 человек, находившихся в плену у курдов. Согласно версии Анкары, бойцы РПК убили всех пленных в пещере перед отступлением. РПК отрицает подобные обвинения и возлагает всю ответственность за гибель пленных на турецкую армию. Представители вооруженной организации утверждают, что ВВС Турции наносили интенсивные авиаудары, в результате которых было невозможно выжить, а армия использовала отравляющий газ при штурме пещеры.