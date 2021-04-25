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РПК заявила о крупных потерях ВС Турции в ходе операции на севере Ирака

Весь мир
РПК заявила о крупных потерях ВС Турции в ходе операции на севере Ирака
tsk.tr  /  Türk Silahlı Kuvvetleri

Анкара, 25 апреля. Военная операция Вооруженных сил Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака продолжается. Противоборствующие стороны заявляют о потерях в стане соперника. 

Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар в субботу, 24 апреля, провел совещание с участием командующих войсками, задействованными в операции ВС Турции в Ираке, и дал им необходимые инструкции.

«Около 400 целей, представляющих собой убежища, укрытия и пещеры террористов, были поражены средствами наземной огневой поддержки, и более 60 целей были поражены нашими ВВС. По нашим оценкам, было нейтрализовано большое количество террористов в ходе этой операции», — приводит слова Акара Министерство обороны Турции.

В ночь на 25 апреля ведомство также сообщило о нанесении воздушных ударов еще по четырем целям РПК в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака. Минобороны отметило, что операция продолжается в соответствии с намеченным планом: ночью турецкие спецназовцы «проникли в логова террористов», а ВВС «уничтожили позиции боевиков».

Кроме того, министерство заявило, что в ходе работ по сканированию территории ВС Турции обнаружили в районах Метина и Авашин-Басьян мины, самодельные взрывные устройства (СВУ), оружие и боеприпасы, принадлежащие бойцам РПК. 

Между тем оппозиционное информагентство Mezopotamya со ссылкой на местные источники сообщило, что отряд из 9 турецких солдат высадился в населенном пункте Кела Бедеве в районе Зап, однако с тех пор от военных не поступило никаких новостей. Как утверждают источники, для того чтобы связаться с пропавшим отрядом, ВС Турции даже обращались за помощью к базирующемуся в районе подразделению «Пешмерга», связанному с правительством Эрбиля. Заявления от официальной Анкары по этому поводу не поступали.

По данным того же СМИ, один из турецких высокопоставленных офицеров «проговорился» о крупных потерях в ВС Турции в ходе операции в Ираке. Жители деревень, обеспокоенные военными действиями в регионе, подошли к турецким военным базам и стали выражать свое возмущение. Чтобы разогнать местных жителей, один из офицеров выстрелил в воздух, закричав: «Мы и так в тяжелом положении. У нас десятки погибших и раненых. Уходите отсюда, иначе мы знаем, что сделаем».

Народные силы обороны (HPG), являющиеся военным крылом РПК, в своем сегодняшнем пресс-релизе сообщили, что курдским бойцам удалось отбить многочисленные попытки проникновения турецких солдат в их базы и тоннели на холме Мамрешо в районе Авашин. В заявлении говорится о десятках погибших и раненых со стороны ВС Турции. Согласно пресс-релизу, лишь в ходе двух дневных столкновений 24 апреля погибли не менее 9 военных. При этом уточняется, что турецкая армия применила отравляющий газ при проведении наступлений.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, Турция объявила о запуске новой антитеррористической операции в районе Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака против РПК, которую Анкара признает террористической организацией и одной из главных угроз национальной безопасности.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя начало боевых действий, подчеркнул, что деятельность турецких военнослужащих направлена на обеспечение мира и безопасности в регионе, а сама операция проводится с уважением к территориальной целостности Ирака. Известно, что в операции задействованы ВВС Турции, артиллерия и спецназ.

Турция уже многократно проводила антитеррористические операции против РПК в Ираке. Так, в феврале ВС страны объявили о начале операции «Орлиный коготь-2» в районе Гаре. По данным минобороны республики, в результате операции были «нейтрализованы» 53 члена запрещенной в Турции группировки.

В то же время турецкая армия потеряла троих военнослужащих и не смогла спасти 13 человек, находившихся в плену у курдов. Согласно версии Анкары, бойцы РПК убили всех пленных в пещере перед отступлением. РПК отрицает подобные обвинения и возлагает всю ответственность за гибель пленных на турецкую армию. Представители вооруженной организации утверждают, что ВВС Турции наносили интенсивные авиаудары, в результате которых было невозможно выжить, а армия использовала отравляющий газ при штурме пещеры.

турция ирак вс турции
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