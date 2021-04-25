Политолог Еремина заявила, что президент Чехии находится в крайне сложной ситуации

Москва, 25 апреля. Руками президента Чехии Милоша Земана управляют влиятельные третьи лица, которых крайне сильно волнуют денежные вопросы, заявила политолог Наталья Еремина.

По словам профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, двоякая позиция властей страны по отношению к Российской Федерации обусловлена одним главным фактором, передает Пятый канал.

Земан не обладает достаточной силой и свободой действий, чтобы лично принимать какие-либо решения. Политолог Еремина заявила, что почти наверняка чешским президентом управляют влиятельные третьи лица, которых волнуют денежные вопросы. Также эксперт отметила, что глава Чехии находится «в очень сложной ситуации».

«Его руками политику пытаются проводить более крупные игроки, у которых есть уже своя, более жесткая позиция по отношению к России<...>(Земан — Прим. ред.) Пытается такими высказываниями несколько смягчить удар, который сам же по своей стране наносит», — подчеркнула Еремина.

Ранее чешский лидер выступил перед гражданами государства с обращением. Он призвал дождаться завершения расследования по событиям в деревне Врбетица. По его словам, выводы нужно делать только после оглашения результатов.