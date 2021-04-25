Ресторанного критика из США поразило популярное в России блюдо

Вашингтон, 25 апреля. Ресторанный критик Ханна Голдфилд в своей колонке для журнала The New Yorker поделилась впечатлениями о популярном в России блюде.

Голдфилд рассказала, что ее сильно удивили пельмени. По мнению эксперта, это блюдо отличается как необычным вкусом, так и формой. В своем обзоре американка даже сравнила пельмени с пчелиными сотами.

Критик заказала в одном из американских ресторанов две порции. Она предположила, что этого должно было хватить на несколько приемов пищи. Однако, сделав первый укус, Голдфилд поняла, что ошиблась.

«Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой», — написала она.

Критик даже побеседовала с хозяйкой заведения. Та, в свою очередь, рассказала, что не сразу «распробовала» русскую кухню. Увлечение едой пришло к ней после того, как она попробовала холодец из говяжьего языка и маринованную сельдь. По словам американки, именно эти блюда показались ей «умопомрачительными».

Ранее переехавшего из США американца поразил способ употребления семечек в России. По его словам, русские едят их не так, как жители Соединенных Штатов.