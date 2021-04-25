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Переехавший из США американец поделился впечатлениями о своем первом субботнике в России

Общество
Переехавший из США американец поделился впечатлениями о своем первом субботнике в России
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Американец по имени Джейкоб, который переехал в Россию, поделился впечатлениями о своем первом субботнике.

По словам мужчины, слово «субботник» было ему не совсем понятно до недавнего времени. Русский друг объяснил Джейкобу, что субботник — это весенний праздник труда.

«Я сперва не понял, что это за праздник труда, но мне и это объяснили. Во время мероприятия необходимо проводить уборку на улице, убирать мусор, даже «сгребать» прошлогоднюю траву», — отметил мужчина в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

После этого Джейкоб решил узнать, что же представляет собой субботник в России, и посмотреть, есть ли в этом что-нибудь особенное. Американца несказанно удивило, что в государственных учебных заведениях России остались обязательные субботники.

«В Америке уже давно такого нет, да и в моей школе, где я учился, даже не было. Любая уборка не просто добровольная, а, скорее, в виде волонтерской работы», — поделился блогер.

Чтобы поучаствовать в американском «субботнике», необходимо записаться в волонтерскую организацию. При этом в американских городах из субботников не делают масштабный праздник и не поощряют участников выпечкой и чаем, как это произошло с Джейкобом.

«Мне такой настрой очень понравился, и на улицах чище, и люди почувствовали сплоченность», — резюмировал американец.

Ранее Джейкоб рассказал о своем удивлении, когда узнал, как едят семечки русские люди. По его словам, употребление семечек в России отличается от американского варианта.

россия субботник американец
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