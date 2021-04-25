Кроссовер Volkswagen Teramont обзавелся новой китайской версией

Пекин, 25 апреля. Версию кроссовера Teramont модернизировали для китайского рынка.

Рестайлинг кроссовера Teramont от немецкого автопроизводителя Volkswagen затронул версию для китайского рынка. Модель сменила внешний дизайн, получила переработанный интерьер, а также расширилась за счет добавления в линейку купеобразного Teramont X.

Наиболее ярким обновлением является новый внешний вид. У Teramont остался «двухэтажный» дизайн передних фар, но на кроссовер установили другие бамперы, светящуюся эмблему с подсвеченной радиаторной решеткой, а также появилось объединение с помощью специальной вставки задних фонарей.

Teramont X представляет собой похожую на купе версию с классическими раздельными фонарями, традиционной эмблемой и укороченной задней частью кузова.

Салон автомобиля унифицировали с другими автомобилями линейки концерна. Так, добавился проекционный экран мультимедиа, горизонтальные дефлекторы вентиляции, а также миниатюрный селектор трансмиссии. Базовые комплектации оборудуются двухлитровым двигателем со 186 л. с. и передним приводом.

Недавно проводился конкурс на самый лучший автомобиль планеты в 2021 году. Члены жюри World Car Awards пришли к выводу, что таковым является электрокар от Volkswagen.