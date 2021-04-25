Сын Олега Газманова получает угрозы после участия в шоу Андрея Малахова на «России-1»

Москва, 25 апреля. Сын эстрадного исполнителя Олега Газманова, певец Родион Газманов пожаловался, что он получает угрозы в соцсетях после похода на шоу Андрея Малахова.

Газманов-младший стал гостем недавнего выпуска передачи «Прямой эфир» на канале «Россия-1». На шоу обсуждали ситуацию с обитательницей притравочной станции (место, где собак учат распознавать объекты охоты) в Солнечногорском районе — медведицей Машей. По мнению неравнодушных людей, животное страдает и содержится в ужасных условиях.

Высказываясь по теме выпуска, сын певца отметил, что не поддерживает охоту, но ран на теле медведицы он не видит. Газманов подчеркнул, что для громких обвинений нужны более веские доказательства. Однако позиция исполнителя не нашла поддержки у многих зрителей.

«По итогам программы у Андрея Малахова, в которой я принял недавно участие, мне вчера в личку и комментарии посыпались гневные заявления правозащитников вперемешку со вполне оформленными угрозами», — рассказал Газманов-младший на своей странице в Instagram.

Певец подчеркнул, что не смотрел само шоу. Как полагает сын эстрадного исполнителя, в эфире показали не все сказанные им слова. Газманов еще раз отметил, что выступает против охоты, но все же в подобных вопросах нужно действовать в правовом поле.

Родион Газманов ранее попал в список кандидатов в женихи певицы и телеведущей Ольги Бузовой, составленный телесвахой Розой Сябитовой. В комментарии ФАН певец рассказал, при каком условии он согласился бы на отношения с исполнительницей.