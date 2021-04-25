Жене принца Уильяма Кейт Миддлтон прочат королевский престол

Лондон, 25 апреля. Дядя герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Гари Голдсмит — назвал свою племянницу «протеже» королевы Елизаветы II. Он считает, что жена принца Уильяма могла бы взойти на престол.

Кейт Миддлтон на протяжении долгого времени успешно работала как член монаршей семьи. По словам Голдсмита, герцогиня не просто выглядит как часть Букингемского дворца, она живет этим.

«Она ведет себя так, как вы бы хотели, чтобы вела себя королевская особа. У нее есть самообладание госслужащего, но в тоже время черты Дианы. Это трудный баланс — быть кем-то, с кем тебя могут отождествлять, но при этом считаться с этим. У нее получается. Я думаю, она — протеже королевы», — цитирует Голдсмита издание Daily Mail.

Несмотря на то, что, как признался дядя Миддлтон, он не может оценивать ситуацию объективно из-за родственных связей с герцогиней, мужчина убежден, что жена принца Уильяма идеально бы справилась с ролью королевы Великобритании. Восшествие Миддлтон на престол стало бы благом для страны, добавил Голдсмит.

Инсайдеры ранее предположили, что Кейт Миддлтон достанется больше королевских обязанностей после похорон принца Филиппа. Это значит, что герцоги Кембриджские будут чаще появляться на публике с официальными визитами.