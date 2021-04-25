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Мясников назвал эффективные методы предупреждения остеопороза

Общество
Мясников назвал эффективные методы предупреждения остеопороза
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 апреля. Эффективными методами борьбы с остеопорозом поделился российский врач Александр Мясников в эфире популярной телепередачи.

От недуга, который иногда называют «тихим убийцей», страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет. Остеопороз может привести к переломам костей, отметил Мясников в эфире телеканала «Россия-1». Он подчеркнул важность приема кальция для женщин в период менопаузы для контроля костной массы.

Часть этого элемента лучше получать из пищи, а часть можно восполнять таблетками. Следует включить в рацион молоко, сыр, йогурты, творог и апельсиновый сок. На развитие недуга может повлиять слабая физическая активность, низкий индекс массы тела и вредные привычки. Врач отметил, что хроническое курение приводит к уменьшению костной массы на 10%.

Ранее Александр Мясников предупредил россиян об опасности операционного вмешательства после перенесенного коронавируса. Врач сообщил, что операция раньше семи недель после выздоровления повышает риск смертельного исхода.

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