Renault будет выпускать гибридные модели под новым брендом

Москва, 25 апреля. Компания Renault собирается выпускать электромобили и гибридные модели под новым брендом E-TECH. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.

Марка E-TECH объединит все модели, способные передвигаться на электрической тяге. Речь идет о машинах Clio E-TECH Hybrid, Captur E-TECH Plug-in Hybrid, ZOE E-TECH Electric и Twingo E-TECH Electric.

Буква E в названии бренда визуально напоминает фирменный ромб компании, поэтому машины новой марки будут ассоциироваться с автомобилями Renault. Преимущество гибридной технологии Renault заключается в инновационной коробке передач с зубчатой муфтой без сцепления и синхронизаторов. Ее появление было не случайным, поскольку в 2014 году регламент Формулы-1 изменился. Организаторы гонок требуют, чтобы компании использовали новые гибридные двигатели V6.

Renault ранее объявила о намерении ограничить максимальную скорость в новых автомобилях. Руководство концерна приняло такое решение в целях безопасности и предотвращения аварий.