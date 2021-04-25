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Дандыкин рассказал о «прививке от бешенства» для Украины и НАТО

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 17:18
Украина
Дандыкин рассказал о «прививке от бешенства» для Украины и НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 25 апреля. Россия осложнила задачу для Украины относительно приглашений военных из НАТО в Черное море, заявил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, 24 апреля в силу вступил запрет на проход иностранных кораблей по части акватории Черного моря. Дандыкин в интервью Nation News рассказал о «прививке от бешенства» для Украины и НАТО.

Эксперт напомнил, что недавно российское оборонное ведомство завершило межвидовые масштабные учения в Крыму, и таким образом Москва направила НАТО недвусмысленный намек: провокации Киева или Североатлантического альянса в Черном море будут моментально пресекаться, что станет «прививкой от бешенства» для НАТО и других желающих оказать давление на РФ.

«Россия показала, что провоцировать ее не стоит ни Украине, ни ее натовским друзьям. А чтобы совсем исключить подобные поползновения во время многочисленных учений, маневров, заходов иностранных кораблей в Черное море принято решение до зимнего отопительного сезона запретить их появление в наших территориальных водах, полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Думаю, это остудит горячие головы натовцев, а глядя на них, и Украина подуспокоится», — резюмировал Василий Дандыкин.

Читатели британского издания The Times ранее назвали победой президента РФ Владимира Путина военные учения на юге России.

нато черное море крым
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