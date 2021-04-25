Вдова Грачевского рассказала о воспитании сына в одиночку

Москва, 25 апреля. После смерти легендарного режиссера Бориса Грачевского его молодая вдова Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким сыном на руках.

Пережить уход из жизни любимого супруга и кормильца Белоцерковской помогают близкие люди, работа и их общий с режиссером сын, которому на момент смерти отца не было еще и года. Вдова Грачевского неоднократно говорила о том, как тяжело ей справляться одной, однако ради наследника Филиппа она взяла себя в руки.

Недавно актриса решилась на разговор с подписчиками, создав рубрику в Stories блога Instagram. Один из фанатов поинтересовался, тяжело ли ей воспитывать ребенка в одиночку и кто ей помогает.

«Моя любимая мама. Спасибо ей огромное!» — ответила Екатерина о воспитании сына Грачевского.

Свой ответ артистка подкрепила фотографией мамы с внуком на руках. В комментариях под постами Белоцерковской поклонники не упустили возможности отметить красоту женщины, вырастившей звезду.

Переживающая смерть мужа актриса дала обещание больше никогда не выходить замуж. Чтобы облегчить боль утраты, Белоцерковская сблизилась с бывшей женой режиссера Анной Грачевской. Последняя рассказала, что не собирается воевать с безутешной вдовой за наследство. Имущество режиссера будет поровну поделено между его сыном и дочерью.