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Полицейские в Голливуде застрелили мужчину, протаранившего их машину

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 17:11
Весь мир
Полицейские в Голливуде застрелили мужчину, протаранившего их машину
Global Look Press  /  MSU Studio

Лос-Анджелес, 25 апреля. Полицейские Лос-Анджелеса застрелили американца после того, как он въехал в патрульную машину в районе Голливуда. На погибшем был бронежилет, и он отказался подчиниться. Информация появилась в официальном аккаунте правоохранителей в Twitter.

По данным полиции, офицеры спешили на вызов, когда в районе бульвара Сансет рядом с Фэрфакс-авеню в них задом въехал автомобиль. Далее водитель, одетый в бронежилет, вышел из своей машины и, держа правую руку за спиной, начал приближаться к сотрудникам правоохранительных органов. После этого им пришлось выстрелить.

«Водитель машины вышел, его правая рука была скрыта за спиной. Он двинулся к офицерам, стоящим у патрульной машины, сосчитал «3, 2, 1» и начал убирать руку из-за спины», — говорится в сообщении полицейских.

В результате полученных ранений он скончался на месте, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Известно также, что на автомобиле погибшего были надписи с религиозными отсылками.

21 апреля в городе Колумбус штата Огайо полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант. Она сама вызвала правоохранителей из-за ссоры двух девушек у ее дома.

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