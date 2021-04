Полицейские в Голливуде застрелили мужчину, протаранившего их машину

Лос-Анджелес, 25 апреля. Полицейские Лос-Анджелеса застрелили американца после того, как он въехал в патрульную машину в районе Голливуда. На погибшем был бронежилет, и он отказался подчиниться. Информация появилась в официальном аккаунте правоохранителей в Twitter.

There has been an Officer-Involved Shooting on Sunset Bl nesr Fairfax in Hollywood Division. Around 2:35 p.m. ofcrs were heading to a radio call w/ their lights & sirens on when a car pulled in front of them, stopped suddenly & reversed into the police car.

По данным полиции, офицеры спешили на вызов, когда в районе бульвара Сансет рядом с Фэрфакс-авеню в них задом въехал автомобиль. Далее водитель, одетый в бронежилет, вышел из своей машины и, держа правую руку за спиной, начал приближаться к сотрудникам правоохранительных органов. После этого им пришлось выстрелить.

В результате полученных ранений он скончался на месте, в настоящее время проводится расследование инцидента.

The driver of the car exited, was wearing body armor, & had his right hand concealed behind him. He moved toward the ofcrs who had exited their patrol car. He counted "3, 2, 1" & began to move his arm to the front of his body, at which time there was an OIS.