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Финский подполковник убежден, что российская армия сможет быстро разгромить ВСУ

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 17:19
Украина
Финский подполковник убежден, что российская армия сможет быстро разгромить ВСУ
facebook.com  /  Минобороны РФ

Хельсинки, 25 апреля. Подполковник финской армии Симо Песу заявил, что переброска российских войск к границе с Украиной свидетельствует о способности ВС РФ в короткие сроки разбить ВСУ.

Такое мнение финский эксперт высказал по итогам завершившихся масштабных учений российских войск, проходивших вблизи украинских границ. По некоторым сведениям, тогда на юго-западных рубежах страны была сосредоточена 150-тысячная армия ВС РФ. Также в рамках учений военные подразделения были дислоцированы в Крыму.

Как считает Песу, отправка российских военных частей к государственным рубежам Украины являлась демонстрацией военного потенциала и послужила сдерживающим фактором для Вооруженных сил Украины, которых в случае эскалации ожидал бы быстрый разгром. Эксперты называют в качестве одной из причин переброски военных сил к украинским границам обострение военной ситуации в Донбассе и вероятность начала Украиной полномасштабных боевых действий.

Военную операцию против жителей Донбасса Киев проводит с 2014 года, когда те отказались признать результаты государственного переворота и новую власть на Украине. При всем при этом именно на Москву ложатся обвинения украинских властей в сложившейся ситуации, однако многочисленные замечания России, что она не является стороной внутриукраинского конфликта, остаются без внимания. Однако Кремль принимает активное участие в урегулировании кризиса в Донбассе в «нормандском формате», в которых также участвуют Украина, Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили более 40 танков к линии разграничения в Донбассе.

украина донбасс вс рф
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