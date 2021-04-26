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Межевич заявил о намерении оппозиции РБ нарушить жизнеобеспечение БелАЭС

Политика
Межевич заявил о намерении оппозиции РБ нарушить жизнеобеспечение БелАЭС
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Атомная энергетика шуток не любит, вне зависимости от того, кто их допускает — власти или оппозиция. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее неизвестные хакеры взломали сайт Белорусской атомной электростанции, оставив на его главной странице призыв прекратить ее эксплуатацию. Согласно сообщению, руководство страны пытается скрыть от общественности информацию о неполадках в работе оборудования и о поломках в системе обслуживания станции. Взломщики заявили, что их публикация является «криком о помощи» и сравнили БелАЭС с Чернобыльской атомной электростанцией. Неизвестные назвали себя сотрудниками атомного объекта и подчеркнули, что его эксплуатация в нынешних условиях может привести к катастрофе, подобной той, что случилась на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. В свою очередь, официальные ведомства РБ опровергли всю размещенную хакерами информацию и пообещали найти виновных во взломе сайта.

«Белорусская оппозиция давно утратила вкус к цивилизованной конкуренции, — отметил Межевич. — В ход идут абсолютно любые провокации, и я не удивлюсь, если они будут связаны с сознательным нарушением жизнеобеспечения атомной электростанции».

Политолог заметил, что самое интересное заключается в том, что результаты этих нарушений испытает на себе не только Республика Беларусь, но и Литва, на территории которой работают те самые хакеры, а также белорусская оппозиция, объявившая войну президенту Александру Лукашенко.

Межевич заявил о намерении оппозиции РБ нарушить жизнеобеспечение БелАЭС
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«При этом она явно путает ее с войной против собственного народа, — добавил эксперт. — Хотя, если честно, я сильно сомневаюсь, что оппозиция в РБ считает себя его частью».

Собеседник ФАН выразил уверенность, что компетентные органы Республики Беларусь при помощи столь же грамотных российских специалистов-энергетиков из Росатома уже занимаются тщательной перепроверкой оборудования на БелАЭС, о поломке которой заявили хакеры.

«Ну а те, кто занимаются силовой частью данной проблемы, я думаю, тоже не сидят без дела и уже вовсю ищут тех, кто взломал сайт станции, — заметил Межевич. — Ведь это действительно очень опасно: атомная энергетика шуток не любит, причем неважно, кто их совершает — власть или оппозиция».

оппозиция белоруссия лукашенко литва белаэс межевич
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