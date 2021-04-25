Донорство может снижать эффективность оральных контрацептивов

Москва, 25 апреля. Перед тем, как поучаствовать в донорской акции, россиянам стоит проконсультироваться с врачом, заявила главврач «Станции переливания крови» столичного Депздрава Ольга Майорова.

Если человек использует гормональные контрацептивы для лечения гинекологических заболеваний, важно проконсультироваться со специалистом перед тем, как сдавать кровь. В ином случае прием таких препаратов не является противопоказанием.

«Мы должны предупредить важный момент, что после донации, особенно после донации плазмы и тромбоцитов, снижается концентрация оральных контрацептивов», — добавила эксперт.

Риск нежелательной беременности, если не принимать во внимание этот момент, может увеличиться, добавила Майорова. По ее словам, после сдачи крови лучше использовать другие методы контрацепции.

Более сотни москвичей приняли участие в исследовании эффективности донорской плазмы крови. Ранее соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.