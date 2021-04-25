Онищенко поддержал инициативу признать зависимость от игр болезнью

Москва, 25 апреля. Инициативу о приравнивании зависимости от игр к заболеваниям поддержал депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Онищенко сравнил увлечение компьютерными и азартными играми и отметил, что они обладают схожей природой. В связи с этим он поддержал предложение признать такой тип зависимости болезнью.

Ранее не было такого количества провоцирующих факторов, как сейчас. В настоящее время можно оказаться далеко от города, но при этом иметь возможность выйти на продвинутые сайты с играми. Необходимо прорабатывать меры по профилактики зависимости, в том числе возрастные ограничения и запреты, подчеркнул депутат.

До этого Онищенко оценил решение о продлении майских праздников в России. Он рассказал, повлияет ли увеличение выходных дней на эпидемиологическую ситуацию в стране.