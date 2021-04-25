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Политолог рассказал, какой будет ответ Пекина за обман Киева с «Мотор Сич»

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 16:53
Экономика
Политолог рассказал, какой будет ответ Пекина за обман Киева с «Мотор Сич»
wikipedia.org  /  Macs24 / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 апреля. Китайские власти все равно возьмут свое от Украины, даже если на это уйдет несколько лет, убежден глава аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Речь идет о скандале вокруг сделки о покупке китайскими бизнесменами запорожского завода «Мотор Сич». Компания Skyrizon с 2016 года инвестировала в украинское предприятие, постепенно выкупая его акции. Все шло к окончательному переходу завода инвесторам из КНР. Однако в последний момент официальный Киев наложил запрет на закрытие сделки.

Китайская сторона уже подала иск в международный арбитражный суд, через который бизнесмены собираются получить от Украины компенсацию в размере более 3,5 млрд долларов. Однако на этом история не закончится, считает Серенко. Как он отметил в комментарии изданию «ПолитПазл», Пекин «отомстит» Киеву за обман с «Мотор Сич» и сделает это тогда, когда украинцы будут не готовы.

«Китай — великая страна, у которой горизонт планирования начинается от 50 лет», — подчеркнул Андрей Серенко.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ранее удовлетворил иск «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» о взыскании с «Мотор Сич» 42 млн рублей. Причиной послужило незаконное использование украинским предприятием товарных знаков «Ми» и Mi.

украина китай мотор сич серенко
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