Москва, 25 апреля. Китайские власти все равно возьмут свое от Украины, даже если на это уйдет несколько лет, убежден глава аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

Речь идет о скандале вокруг сделки о покупке китайскими бизнесменами запорожского завода «Мотор Сич». Компания Skyrizon с 2016 года инвестировала в украинское предприятие, постепенно выкупая его акции. Все шло к окончательному переходу завода инвесторам из КНР. Однако в последний момент официальный Киев наложил запрет на закрытие сделки.

Китайская сторона уже подала иск в международный арбитражный суд, через который бизнесмены собираются получить от Украины компенсацию в размере более 3,5 млрд долларов. Однако на этом история не закончится, считает Серенко. Как он отметил в комментарии изданию «ПолитПазл», Пекин «отомстит» Киеву за обман с «Мотор Сич» и сделает это тогда, когда украинцы будут не готовы.

«Китай — великая страна, у которой горизонт планирования начинается от 50 лет», — подчеркнул Андрей Серенко.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы ранее удовлетворил иск «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» о взыскании с «Мотор Сич» 42 млн рублей. Причиной послужило незаконное использование украинским предприятием товарных знаков «Ми» и Mi.