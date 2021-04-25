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Кожевникова рассказала о борьбе с распространением ее эротических фото в Сети

Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о борьбе с распространением ее эротических фото в Сети
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 25 апреля. Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова, рассказала о многолетней борьбе с сайтами, которые размещают смонтированные эротические фото с ее лицом в интернете.

«Фотоумельцы» распространили огромное количество интимных снимков Кожевниковой. А точнее — смонтированных кадров, на которых совмещены тело другой девушки и голова актрисы. Знаменитость назвала появление таких фотографий следствием своей популярности, хотя и заявила, что после ухода из «Универа» ее перестала узнавать на улице «каждая собака».

С распространением подобных снимков Кожевникова боролась много лет, но поняла, что это бесполезное занятие, так как чем больше противостоишь этому явлению, тем оно быстрее разрастается.

«В данной ситуации я оставляю ответственность на тех людей, которые посмотрят эти фото и подумают, что это я. Глобально с этим бороться невозможно. Много лет назад я пыталась противостоять, даже нанимала специальных людей. Но бороться оказалось бесполезно. Сайты зарегистрированы в других странах», — приводит слова звезды издание «Собеседник».

Марию Кожевникову больше всего задевают гадости о ее близких. В частности, в интернете пользователи часто называют ее мужа Евгения Васильева "сожителем" и "собутыльником". Актриса не расписывалась с возлюбленным в ЗАГСе, но венчалась в соборе. Венчанный брак для Кожевниковой куда более важен, чем зарегистрированный.

Актриса и бизнесмен воспитывают троих сыновей — Ивана, Максима и Василия. Кожевникова жаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем у старшего ребенка: у него выявили синдром дефицита внимания и гиперактивность.

фото кожевникова эротика
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