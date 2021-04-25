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Потерявшегося медвежонка доставили в «Смоленское Поозерье»

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 16:49
Общество
Потерявшегося медвежонка доставили в «Смоленское Поозерье»
Global Look Press  /  Ричард Эллис/ZUMAPRESS.com

Смоленск, 25 апреля. Мужчина увидел в лесу одинокое животное и решил, что медвежонок потерялся, отловил его и привез в администрацию национального парка «Смоленское Поозерье».

Специалисты связались с центром спасения медвежат-сирот. Уже на следующий день найденную трехмесячную медведицу забрали работники приюта. Однако в национальном парке предостерегают от таких действий.

«Только обнаружив видимые поврежденья, или точно установив, что его мать погибла, принимайте решение по спасению», — рассказали в парке.

Как правило, детеныши дикого зверя просто так в природе не теряются. Они могут быть непослушными и часто отходят от своих родителей. Бывает, на значительные расстояния. В большинстве случаев взрослые особи находят своих детенышей.

Военный пенсионер из Казахстана спасает пострадавших от рук человека животных, сообщал ФАН.Свободную жизнь мужчина подарил примерно 300 животным разных видов.

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