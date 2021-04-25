Ученые нашли пять новых для России видов мух в Мордовии

Саранск, 25 апреля. Важное для научного мира открытие — ученые нашли в Мордовии пять новых для России видов мух. Насекомых обнаружили на территории Заповедника имени Петра Смидовича и в Национальном парке «Смольный».

Сбором и обработкой данных занимались сотрудники «Заповедной Мордовии», отношение выявленных видов к семейству тахинид определил специалист из Нидерландов.

Этих насекомых еще называют ежемухами. Они покрыты черными волосками, напоминающими иголки ежей. Всего в мире их насчитывается больше 8 200 видов. В некоторые регионы они попали благодаря самому человеку. Их используют для уничтожения гусениц.

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«Все ежемухи – паразитические насекомые. Это означает, что время от времени самка перестает с невинным видом порхать над цветами, вкушая нектар, и начинает искать жертву. Найдя клопа, гусеницу бабочки или личинку пилильщика, ежемуха прицельно откладывает на нее яйца. Иногда яйца откладываются на почву, и вылупившиеся личинки сами ищут, чем поживиться», — сообщили об образе жизни насекомых в Мордовском заповеднике.

Ранее ФАН писал, что сибирские ученые готовятся вывести морозостойкую породу крупного рогатого скота. Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске вместе с коллегами из Англии обнаружили у якутских коров ген морозостойкости для дальнейшего скрещивания.