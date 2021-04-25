Москва, 25 апреля. Китайские аналитики Sohu обратили внимание на бегство самолетов НАТО от российских истребителей МиГ-31 после того, как пилоты Альянса попытались запугать коллег из России.

Американские истребители F-16 попытались осуществить перехват российского стратегического бомбардировщика, который на тот момент патрулировал прибрежную зону. Однако как только в небе появилась подмога — российский МиГ-31, — пилоты НАТО решили не искушать судьбу и вышли из опасной зоны, пишет «Инфореактор».

Россияне в Сети высмеяли бегство самолетов НАТО от МиГ-31 и признали, что попытка запугать российских летчиков завершилась неудачей. Интернет-пользователей крайне удивило унизительное исчезновение самолетов НАТО, а вот действия российских пилотов вызвали уважение.

«Он так мило показал, что у него под крылышками», — говорится в одном из комментариев.

«Черт побери! Как наши выглядят в небе! Это шедевр!» — отметил еще один пользователь.

«Мужики еще остались в нашей стране, браво, профессионалы, так держать», — добавил третий.

Превосходство России в военной сфере признают даже в США — аналитики The National Interest назвали место, где Россия может успешно «задушить» атаку войск Запада. По мнению авторов публикации, войска НАТО будут обречены на поражение, если захотят напасть на РФ.