Российский флот наносит удар по американским санкциям

Еще в прошлом году вступил в силу американский «Закон Цезаря», который представляет собой весомый пакет санкций, направленных против сирийского народа — и Вашингтон и его европейские союзники ретиво бросились на его исполнение. Суть закона состоит в реализации мер по экономическому подавлению Сирийской Арабской Республики (САР). В принципе ничего нового или сверхъестественного для российского читателя там нет — мы уже давно живем под гнетом санкций и к ним уже привыкли.

В какой-то мере вызывает удивление официальное название документа — «Закон о защите гражданского населения Сирии». Однако если вспомнить, как появился этот «закон», то сразу понимаешь — удивляться тут абсолютно нечему: традиционное американское переворачивание смыслов с ног на голову и глумление над истиной.

«Неправильный» Цезарь

Напомню коротко: Цезарем назывался некий сирийский фотограф, который работал с местными правоохранителями и передал европейским и арабским «правозащитным организациям» подборку фейковых фотографий, изобличающих «зверства режима». На основании этих снимков был сделан вывод о гибели 11 тысяч граждан САР, конечно, «от рук сирийских спецслужб». Выдуманная история всплыла через несколько лет, когда президент США Дональд Трамп на фоне успехов, демонстрируемых Башаром Асадом (и Россией) в деле борьбы с международным терроризмом (что создало серьезную угрозу американскому присутствию в Сирии), подписал данный «пакет санкций». Чтобы звучало красиво и отсылало к кровожадным событиям.

Так вот, по этому закону фактически вводилось эмбарго на поставку в Сирию нефти, газа, продуктов питания, медикаментов и многого другого. Стоит напомнить, что в настоящее время нефтегазовая промышленность республики еще далека от полного восстановления после разрушений в ходе гражданской войны. В частности, здесь добывается только 40% от потребного для страны количества газа и 24% от требуемого объема нефти. «Закон Цезаря» предписывает задерживать суда, которые будут пытаться доставлять в Сирию этим же «законом» запрещенные энергоносители, продукты и медикаменты.

Однако США настолько далеко зашли в деле наложения ограничений и раздачи указаний о том, кому и как следует жить, что к настоящему времени образовалось некоторое количество достаточно сильных государств, обложенных санкциями со всех сторон. При этом они уже перестали воспринимать рестрикции как нечто ужасное и способны организовать противодействие.

Например, Сирия, Иран и Россия после ряда консультаций пришли к договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве. Вопреки американским санкциям Тегеран будет поставлять в САР свою нефть, а, чтобы танкеры не стали целями для американских, европейских или израильских военных, «наливники» будут ходить под охраной кораблей с Андреевским флагом.

Под защитой

Арабское издание Sputnik Arabic говорит прямо: российские боевые корабли будут сопровождать иранские нефтяные танкеры с целью их защиты от пиратов. Из контекста статьи ясно, что под пиратами издание понимает именно американские, европейские и израильские корабли, которые, руководствуясь «Законом Цезаря», будут стремиться остановить движение иранских судов, следующих в Сирию.

В последние несколько дней мировые новостные агентства рассказывали о случаях атак на танкеры — в том числе на судно, стоящее в территориальных водах Сирии, на рейде порта Баниас. Оно было атаковано при помощи боевого беспилотного аппарата, взрыв которого вызвал пожар на борту. Очевидцы сообщают, что аппарат прилетел со стороны Ливана, и в том, что это дело рук Израиля, ни у кого нет никаких сомнений.

Sputnik Arabic утверждает, что российские боевые корабли уже осуществили проводку первого конвоя, состоящего из четырех нефтеналивных танкеров, пришедших в Сирию из Ирана. Как пишет арабское издание, под свою охрану российские корабли приняли танкеры от Суэцкого канала и провели в порт назначения. Кроме того, по утверждению прессы, Россия приступила к поставке пшеницы — в объемах, которые закроют нужды страны в данном продукте до 2022 года.

Сложно представить, как теперь будет реализовываться американский «Закон Цезаря» в части недопущения поставок, если суда, везущие в САР крайне необходимые грузы, отныне будут находиться под защитой российского ВМФ. Это тот случай, когда санкции стали общей бедой и заставили объединиться.