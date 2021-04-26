Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 01:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:15
Политика
Участники заговора против Лукашенко признали вину на камеру в Белоруссии
01:11
Общество
Кинокритик Разлогов назвал фильм «Земля кочевников» фаворитом «Оскара-2021»
01:04
Общество
Индийские ученые объяснили скачок заболеваемости COVID-19 в стране
01:00
Политика
Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
00:47
Политика
Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу
00:46
Политика
Глава МИД ФРГ предостерег от конфронтации с Россией
00:12
Общество
Премьер-министр Индии заявил о «коронавирусном шторме» в стране
00:08
Экономика
Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар
00:00
Политика
Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США
23:58
Шоу-бизнес
«Оскар-2021»: главные претенденты на победу
23:51
Происшествия
Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области
23:30
Происшествия
Mercedes влетел в подземный переход в Москве
23:30
Общество
«Оскар-2021»: фавориты премии, что смотреть в первую очередь, кто проведет церемонию
23:28
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова выбесила поклонников снимками «без макияжа»
23:10
Шоу-бизнес
Выступавший в костюме Неваляшки Стас Пьеха покинул шоу «Маска»
23:05
Происшествия
Полиция установила личности участников драки с участием актера Паля
23:00
Общество
Жириновскому 75! Как отметил свой юбилей самый эпатажный политик России
22:50
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выступал в костюмах Крокодила Гены и Мишки на шоу «Маска»
22:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»
22:30
Наука
NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе
Все новости

Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США

Политика
Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  ФАН

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью ФАН рассказал, чего боятся американцы. По его словам, катастрофа для США наступит тогда, когда Россия и Китай объединятся.

Напряженные отношения Запада с Россией довольно часто становятся причиной различных инцидентов в международном воздушном пространстве. Недавно состоялась очередная встреча Воздушно-космических сил РФ с истребителями Североатлантического альянса (НАТО), которая закончилась позорным бегством последних.

Как сообщили китайские журналисты издания Sohu, истребители четвертого поколения F-16 совершили попытку сблизиться и перехватить российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который осуществлял патрулирование. Главная задача — заставить российских пилотов сменить курс. Далее случилась незапланированная и весьма унизительная для летчиков НАТО развязка. Неожиданно к месту событий прибыли российские перехватчики МиГ-31 и вынудили F-16 удалиться из зоны действия ВКС России.

Авторы отметили, что попытка военных самолетов НАТО обернулась неожиданным конфузом, поскольку в условиях реального боя американские самолеты уже были бы выведены из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы и последующего пуска дальнобойных ракет. Поэтому неудивительно, что F-16 предпочли просто скрыться от российских асов.

«В итоге пилоты истребителей НАТО предпочли не рисковать и ушли из опасной зоны», — констатировали китайские аналитики.

Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
wikipedia.org  / Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Эксперт Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему попытка НАТО запугать российских летчиков в очередной раз обернулась неожиданным конфузом. По его словам, западные генералы используют устаревшие методички, чтобы понять Россию. Однако страна и ее армия сильно изменились после распада СССР, считает он. 

«У НАТО до сих пор нет полноценного понимания того, что сегодня из себя представляет российская армия и на что она способна в самых разных уголках нашей планеты. К сожалению, командование Североатлантического альянса руководствуется какими-то старыми методичками по отношению к армии России, разработанными несколько десятков лет назад. Они представляют Россию времен 90-х, когда она отходила от распада Советского Союза. И, соответственно, не обладала теми видами вооружения, которые у нас есть сейчас», — сказал собеседник ФАН.

Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
из личного архива  / Антона Бредихина

Также российский эксперт озвучил, чего боятся американцы. По его словам, новый глава Белого дома Джо Байден прекрасно понимает, что если Россия и Китай объединятся, то это станет катастрофой для Соединенных Штатов.   

«Важно и то, что эта информация появилась в китайских СМИ. Здесь проходит какая-то тонкая нить, связанная с тем, чтобы прощупать те точки, которые могли бы привести к столкновению России и Запада в рамках дальнейшего переустройства мировой геополитики. В принципе, данный инцидент может быть использован китайской стороной в качестве еще одного довода для создания антиамериканского союза. Это как раз то, о чем вполне вероятно могут договориться Китай и Россия. Естественно, именно этого варианта боятся США. Байден прекрасно понимает, что союз Москвы и Пекина — катастрофа для американцев», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский флот наносит удар по американским санкциям. 

россия сша китай бредихин
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Политика / Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
Рейтинг@Mail.ru