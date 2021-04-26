Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью ФАН рассказал, чего боятся американцы. По его словам, катастрофа для США наступит тогда, когда Россия и Китай объединятся.

Напряженные отношения Запада с Россией довольно часто становятся причиной различных инцидентов в международном воздушном пространстве. Недавно состоялась очередная встреча Воздушно-космических сил РФ с истребителями Североатлантического альянса (НАТО), которая закончилась позорным бегством последних.

Как сообщили китайские журналисты издания Sohu, истребители четвертого поколения F-16 совершили попытку сблизиться и перехватить российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который осуществлял патрулирование. Главная задача — заставить российских пилотов сменить курс. Далее случилась незапланированная и весьма унизительная для летчиков НАТО развязка. Неожиданно к месту событий прибыли российские перехватчики МиГ-31 и вынудили F-16 удалиться из зоны действия ВКС России.

Авторы отметили, что попытка военных самолетов НАТО обернулась неожиданным конфузом, поскольку в условиях реального боя американские самолеты уже были бы выведены из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы и последующего пуска дальнобойных ракет. Поэтому неудивительно, что F-16 предпочли просто скрыться от российских асов.

«В итоге пилоты истребителей НАТО предпочли не рисковать и ушли из опасной зоны», — констатировали китайские аналитики.

wikipedia.org / Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Эксперт Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему попытка НАТО запугать российских летчиков в очередной раз обернулась неожиданным конфузом. По его словам, западные генералы используют устаревшие методички, чтобы понять Россию. Однако страна и ее армия сильно изменились после распада СССР, считает он.

«У НАТО до сих пор нет полноценного понимания того, что сегодня из себя представляет российская армия и на что она способна в самых разных уголках нашей планеты. К сожалению, командование Североатлантического альянса руководствуется какими-то старыми методичками по отношению к армии России, разработанными несколько десятков лет назад. Они представляют Россию времен 90-х, когда она отходила от распада Советского Союза. И, соответственно, не обладала теми видами вооружения, которые у нас есть сейчас», — сказал собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Также российский эксперт озвучил, чего боятся американцы. По его словам, новый глава Белого дома Джо Байден прекрасно понимает, что если Россия и Китай объединятся, то это станет катастрофой для Соединенных Штатов.

«Важно и то, что эта информация появилась в китайских СМИ. Здесь проходит какая-то тонкая нить, связанная с тем, чтобы прощупать те точки, которые могли бы привести к столкновению России и Запада в рамках дальнейшего переустройства мировой геополитики. В принципе, данный инцидент может быть использован китайской стороной в качестве еще одного довода для создания антиамериканского союза. Это как раз то, о чем вполне вероятно могут договориться Китай и Россия. Естественно, именно этого варианта боятся США. Байден прекрасно понимает, что союз Москвы и Пекина — катастрофа для американцев», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский флот наносит удар по американским санкциям.