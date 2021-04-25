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Фельдман объяснил требование «врачей Навального» перевести его в московскую клинику

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 17:26
Общество
Фельдман объяснил требование «врачей Навального» перевести его в московскую клинику
Агентство городских новостей Москва  /  Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Врачи Алексея Навального направили открытое обращение и рекомендательное письмо сотрудникам МСЧ №33 ФСИН РФ и директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой перевести их пациента в многопрофильный стационар города Москвы. Политолог Павел Фельдман в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что это очередной искусственно созданный инфоповод, раскручиваемый соратниками осужденного оппозиционера с целью лишний раз напомнить о нем.

Текст рекомендательного письма опубликовала «Новая газета». Его авторы заявляют, будто бы лечение и тактику наблюдения за пациентом, назначенные специалистами Владимирской области, «нельзя считать оптимальными». При этом под предлогом тяжести состояния здоровья основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) его врачи просят осуществить перевод в столичное гражданское медучреждение.

«На базе современного лечебного учреждения должен быть собран консилиум с привлечением западных специалистов, включающих его лечащих врачей и привлеченных ими специалистов», — говорится в обращении.

Генератор скандалов

По словам политолога, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, сторонники Алексея Навального, написавшие данное обращение, попросту формируют новую информационную повестку вокруг отбывающего наказание в исправительной колонии города Покрова оппозиционера. Он полагает, что в этом может быть заинтересован прежде всего сам объект внимания, поскольку он не хочет выпадать из внимания прессы.

«Навальный, будучи изолированным в местах лишения свободы, до того момента, пока его срок не истечет, видимо, ставит перед собой одну-единственную задачу — всячески напоминать о том, что он существует. Он постоянно генерирует какие-то информационные поводы на пустом месте», объяснил эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН подчеркнул, что, очевидно, врачи Навального в данной истории являются всего лишь инструментами, задействованными для создания информационного шума. Он не исключил, что они сочувствуют заключенному, но также вполне могут получать щедрое вознаграждение от структур, связанных с ФБК1.

Манипуляция на теме здоровья

В ходе беседы с корреспондентом ФАН политолог Павел Фельдман предположил, что главной задачей всей этой шумихи вокруг «умирающего» Алексея Навального может быть подготовка почвы для новых незаконных акций. Он добавил, что ближайшее окружение оппозиционера имеет богатый опыт по нагнетанию протестных настроений в обществе. Подобным образом на фоне призывов допустить врачей к основателю ФБК привлекалась аудитория на несанкционированные митинги 21 апреля.

Фельдман объяснил требование «врачей Навального» перевести его в московскую клинику
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Вот вроде бы достигла кульминации тема допуска к Навальному медицинских работников. Но он же не может теперь расслабиться и никак не напоминать россиянам и мировому сообществу о себе. Он разворачивает новую тему, под которую, видимо, соберется очередной митинг. Такой вот ивент-менеджмент», предупредил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Напомним, соратники Навального призывали россиян выходить на улицы своих городов в его поддержку, утверждая, что к нему якобы не пускают врачей, а его жизнь находится под угрозой. Эта риторика распространялась посредством социальных сетей и целого ряда либеральных СМИ. Однако вскоре после завершения несанкционированных акций, 23 апреля, в своем Instagram оппозиционер признался, что его неоднократно посещали медработники, проводили исследования и брали различные анализы, результаты которых были доступны членам его команды.

Ранее политолог Александр Сосновский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал решение Алексея Навального прекратить голодовку, объявленную 31 марта. Эксперт предположил, что оппозиционер может с точностью повторить сценарий украинского режиссера Олега Сенцова и депутата Верховной рады Надежды Савченко, которые в свое время также привлекали к себе внимание отказом от пищи.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный фельдман фбк
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