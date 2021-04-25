США призвали поделиться вакцинами с остальным миром

Вашингтон, 25 апреля. Во многих американских штатах наблюдается избыток вакцин, в связи с чем учащаются призывы бедных стран поделиться препаратами, которые не используются. Об этом сообщает издание Financial Express.

В США более 25% населения, 90 млн человек, уже получили прививки от COVID-19. Среди взрослого населения вакцинировали более 50% человек. Производство и поставки вакцин в США идут настолько интенсивно, что некоторые штаты отказываются от партий, направляемых федеральным правительством. По всей стране спрос на препараты стремительно сокращается, а поставки продолжаются.

Власти штата Луизиана прекратили прием в связи с избыточным количеством вакцин от коронавируса на складах. Три четверти округов штата Канзас также отказывались от новых вакцин по крайней мере один раз за последний месяц. В Миссисипи власти попросили федеральное правительство уменьшить партии препаратов от COVID-19, чтобы дозы не пропадали зря.

Избыток вакцин связан отчасти с нежеланием населения вакцинироваться. Многие американцы отказываются от такой возможности, так как они уже болели COVID-19 и имеют антитела. Также многие относятся к вакцинам, которые были разработаны шесть месяцев назад, с опасением и поэтому предпочитают не прививаться. Огромный разрыв в доступе к вакцинам от коронавируса между США и другими странами привел к нарастающим призывам о поставке препаратов в бедные страны.

Например, Гондурас на сегодняшний день получил 59 тысяч доз вакцины для своего 10-милионного населения. Схожая ситуация наблюдается в других государствах Латинской Америки, в некоторых частях Азии и во многих странах Африки, где было получено 36 млн доз для 1,3 млрд человек, проживающих на континенте.

Испытание для Байдена

Такое положение дел — испытание для администрации Джо Байдена, который поклялся восстановить лидерство США на мировой арене и доказать остальным государствам, что США является надежным партнером.

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До сих пор Байден в основном фокусировался на программе вакцинации внутри страны. Он не стал отменять соглашение, подписанное Дональдом Трампом, согласно которому компании — производители вакцин, получившие помощь от США в разработке или производстве препаратов, должны продать первые партии правительству США.

Представители Белого дома утверждают, что осторожность Байдена связана с тем, что необходимо доказать эффективность и безопасность вакцин, прежде чем их экспортировать, что подтвердил случай с приостановкой использования вакцины Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза. Кроме того, правительство США утверждает, что стране нужно обеспечить запасы для вакцинации подростков и детей, как только завершатся исследования по безопасности для этих возрастных групп.

В марте США отправили четыре млн доз соседним Канаде и Мексике, а в начале апреля президент Байден сообщил о намерении осуществить дополнительные поставки в эти страны. Также, по словам президента, вакцины могут быть отправлены в страны Центральной Америки.