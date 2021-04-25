Боевики ИГ атаковали город на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 25 апреля. Филиал ИГ1 в Западной Африке (террористическая организация, запрещена в РФ) осуществил нападение на нигерийский город Гейдам, расположенный в штате Йобе на северо-востоке Нигерии.

Бандиты прибыли в населенный пункт на восьми грузовиках, оснащенных пулеметами, и атаковали близлежащую базу правительственных войск. По словам очевидцев, из-за боевых действий пострадали мирные жители.

«Снаряд упал на два здания, в результате чего погибло 11 человек, шесть из одного дома и пять из другого», — уточнил горожанин Бабагана Кьяри.

Сторонники ИГ разрушили телекоммуникационные мачты, разграбили и сожгли продовольственные склады, захватили бронетранспортер и уничтожили три грузовика. Во время антитеррористической спецоперации Вооруженные силы Нигерии подняли в воздух истребитель. Однако боевики использовали гражданское население в качестве живого щита, чтобы избежать удара.

В попытке остановить передвижение радикалов армейские части заблокировали выезд из населенного пункта. В городе остались мирные жители. Силовики не смогли организовать их эвакуацию.

«Наши люди хотят покинуть Гейдам, но солдаты мешают им, подвергая опасности», — рассказал глава оккупированного города Али Коло Качалла.

Населенный пункт неоднократно подвергался нападениям со стороны боевиков ИГ. Целью террористов является оружие: они убивают военнослужащих и восполняют запасы боеприпасов, разграбляя позиции нигерийских ВС.

Ранее сообщалось, что радикалы совершили серию нападений на северо-западе Нигерии. Под ударом оказались деревни в штате Замфара. Погибли минимум 83 человека, еще несколько сотен получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.