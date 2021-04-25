Поклонники не узнали ставшую блондинкой Селену Гомес

Лос-Анджелес, 25 апреля. Американская певица и актриса Селена Гомес поразила фанатов, внезапно сменив имидж. Знаменитость кардинально преобразилась и стала блондинкой.

Результатом окрашивания волос Гомес похвасталась на странице своего косметического бренда в Instagram. Певица сфотографировала себя в зеркале на смартфон и рассказала, что теперь ей нужно подобрать новые оттенки помады и румян.

Поклонники 28-летней актрисы были удивлены ее превращением в блондинку. Многие фанаты даже не сразу поняли, что видят на фото именно Селену Гомес.

«Боже мой!»; «Даже не узнала ее! Белокурая королева вернулась»; «Она выглядит великолепно!»; «Это Селена?»; «Я просто в шоке!» — написали комментаторы.

Певица перекрасила волосы в светлый оттенок не впервые — она уже была блондинкой в 2017 году. Тогда стилист знаменитости говорил, что для ее преображения потребовалось девять часов и восемь чаш с осветлителем.

Селена Гомес трижды ложилась в клинику для лечения психических заболеваний. Знаменитость рассказывала, что в 2014 году столкнулась с выгоранием и депрессией. По словам певицы, бороться с тревожными расстройствами ей помогает отказ от соцсетей.