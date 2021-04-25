Жириновскому — 75: самый скандальный российский политик отмечает юбилей

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 апреля отмечает юбилей — советскому и российскому политику исполнилось 75 лет. ФАН решил вспомнить самые яркие скандалы и жаркие высказывания Жириновского за последнее время.

Позор Парламенту

Владимир Жириновский славится своим эпатажным и скандальным поведением. Так, на обсуждении вопроса об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев русского происхождения в Госдуме он учинил скандал и даже покинул зал совещания.

«Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — заявил политик.

Речь идет о законопроекте фракции, который был предложен еще в 2016 году, и спустя три года на пленарном заседании Госдумы эту идею решили отклонить. Парламентарии не поддержали предложение, а Жириновский такое решение воспринял крайне эмоционально.

«Позор Парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути», — безапелляционно бросил лидер ЛДПР.

«Зацепил» Мишустина

Prt Scr youtube.com / RT на русском

На одном из заседаний Госдумы лидер ЛДПР указал премьер-министру России Михаилу Мишустину на несоблюдение масочного режима чиновниками. За это он даже предложил увольнять нарушителей.

«Посмотрите, Михаил Владимирович, у вас сидят половина в масках, половина без масок. Кто без масок — увольняйте, список составляйте и увольняйте. Но вы тоже должны надеть. Что вы в Белоруссии руки жмете? В Минск прилетели», — заявил Жириновский.

Не успокоили лидера ЛДПР и уверения Мишустина о наличии антител.

«Не надо. Антитела! Говорят же, что они действуют только два месяца, потом их уже нет», — парировал Жириновский.

Политик не раз указывал на данную проблему в политическом кругу. Он даже высказывал предложение не выпускать депутатов из своих кабинетов без наличия на лицах масок.

Цветы убийцам и террористам

В феврале текущего года Владимир Жириновский устроил очередной разнос в Госдуме, он гневно высказался о сомнительных, на его взгляд, традициях в России.

«Вот 90 лет Ельцину отпраздновали, 2 марта — 90 лет Горбачеву. Им бы обоим в тюрьме сидеть! А им цветы несут, памятники и подарки. Оба разрушили великую страну. Я уж не говорю про Ленина и Сталина, они давно ушедшие от нас, но и им цветы несут. Это что, страна? Несете цветы убийцам, террористам и тем, кто все развалил. И опять цветы, и опять памятники», — в сердцах заявил политик.

В своей гневной речи он также высказал недовольство названиями улиц, которые носят имена революционеров.

Противно жить в такой стране

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Жириновский регулярно высказывается о жизни в России. А совсем недавно пришел к выводу, что «жить в такой стране противно», и доля ответственности, по его мнению, лежит на российских СМИ.

«День и ночь — одна негативная информация, как ушат грязи на всю страну: убивают, арестовывают, наручники. Все фильмы про бандитов. Все передачи: чей отец, все понять не могут, или мать бросила ребенка. Все отрицательно. Посмотреть все наши фильмы — жить не хочется. Вы молодежь в чем-то обвиняете? Нам, взрослым, противно жить в такой стране, где одна грязь льется из всех телеканалов, и страх нагоняют», — возмущенно заявил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский призывает коллег к трансляции качественно новых, добрых кинолент и спектаклей.

Отдать Собчак под суд

В продолжение темы телевидения стоит отметить и совсем еще свежий скандал. Заявления Владимира Жириновского в адрес телеведущей Ксении Собчак звучат не в первый раз. Нередко политик высказывает свое мнение об умственных способностях журналистки. Последнему его срыву послужило ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.

«Нужно Собчак отдать под суд», — заявил лидер ЛДПР.

По его мнению, идея взять интервью у человека, совершившего столь тяжкие преступления, могла прийти в голову не совсем нормальному человеку и явно не из благих побуждений.

«Какие мозги у Собчак и есть ли они у нее вообще? Как можно вообще будоражить общественное мнение? А ей хочется, о ней говорят. Вы же помните ее свадьбу с Богомоловым? На катафалке! Это же идиотизм! Это сверхболезненное тщеславие, а также вседозволенность и наглость», — высказался Жириновский о поведении телеведущей.

Он даже предложил законопроект, где прописан запрет на проведение бесед с лицами, которые были судимы за насилие и убийство.

В день 75-летия Владимира Жириновского поздравили с юбилеем его коллеги. В адрес политика прозвучало немало добрых слов. Так, член фракции и заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Госдумы Дмитрий Пьяных подчеркнул важность фигуры именинника для российской молодежи. А депутат Госдумы Виталий Милонов заметил, что жаркие политические дискуссии, которые случаются иной раз с Жириновским по разным вопросам, ни в коем случае не умаляют его достоинств.