Групповым избиением подростка-инвалида в Ивановской области заинтересовался СК

Иваново, 25 апреля. Следователи начали проверку после появления в Сети видеоролика с записью избиения школьника группой сверстников, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Мать пострадавшего мальчика подала заявление в полицию и попросила привлечь нападавших к ответственности. Ситуация вызвала общественный резонанс, выяснением всех обстоятельств инцидента займутся следственные органы.

По предварительным данным, 15-летний подросток гулял с подругой в городе Наволоки. К ним подошла группа молодых людей, один из них спровоцировал драку, во время которой потерпевшему нанесли множественные удары ногами и руками. Известно, что мальчик является инвалидом по зрению. Личности всех участников конфликта установлены, сообщал ФАН.