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Помощник президента РФ рассказал, с чем связано участие Путина в саммите по климату

Политика
Помощник президента РФ рассказал, с чем связано участие Путина в саммите по климату
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин присоединился к саммиту по климату из-за заинтересованности в международных усилиях по решению проблемы в этой сфере.

Соответствующее заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он пояснил, следует ли считать участие президента в климатическом саммите шагом навстречу Вашингтону.

«Как нашу большую заинтересованность, чтобы климатические проблемы разрешались», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

Климатические проблемы можно решить только при помощи общих усилий, отметил помощник Путина. Поэтому Москва обязательно принимает участие во всех подобных мероприятиях, заявил он.

Ранее президент США Джо Байден обрадовался призыву Путина к совместному решению проблем в климатической сфере. Вашингтон желает работать с Россией в области сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, отметил американский лидер.

путин сша климат
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Все новости / Политика / Помощник президента РФ рассказал, с чем связано участие Путина в саммите по климату
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