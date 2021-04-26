Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 01:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:15
Политика
Участники заговора против Лукашенко признали вину на камеру в Белоруссии
01:11
Общество
Кинокритик Разлогов назвал фильм «Земля кочевников» фаворитом «Оскара-2021»
01:04
Общество
Индийские ученые объяснили скачок заболеваемости COVID-19 в стране
01:00
Политика
Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
00:47
Политика
Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу
00:46
Политика
Глава МИД ФРГ предостерег от конфронтации с Россией
00:12
Общество
Премьер-министр Индии заявил о «коронавирусном шторме» в стране
00:08
Экономика
Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар
00:00
Политика
Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США
23:58
Шоу-бизнес
«Оскар-2021»: главные претенденты на победу
23:51
Происшествия
Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области
23:30
Происшествия
Mercedes влетел в подземный переход в Москве
23:30
Общество
«Оскар-2021»: фавориты премии, что смотреть в первую очередь, кто проведет церемонию
23:28
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова выбесила поклонников снимками «без макияжа»
23:10
Шоу-бизнес
Выступавший в костюме Неваляшки Стас Пьеха покинул шоу «Маска»
23:05
Происшествия
Полиция установила личности участников драки с участием актера Паля
23:00
Общество
Жириновскому 75! Как отметил свой юбилей самый эпатажный политик России
22:50
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выступал в костюмах Крокодила Гены и Мишки на шоу «Маска»
22:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»
22:30
Наука
NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе
Все новости

Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США

Политика
Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США
ТАСС  /  JALIL REZAYEE / EPA / TASS

Москва, 25 апреля. Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар не склонен верить тому, что войска Соединенных Штатов Америки, чей вывод с ряда баз начался сегодня, покинут территорию страны в полном составе. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Пока рано говорить о том, что США полностью выведут свои войска. На самом деле на территории Афганистана они присутствуют в разных формах, и, говоря о выводе основного «антитеррористического» контингента, не следует забывать о том, что там есть еще и американские частные военные компании. Если численность «официального» контингента за последний год сокращалась, то никаких данных о том, что происходит с количеством сотрудников ЧВК, ни у кого нет. Поэтому вполне возможно, что Соединенные Штаты так и останутся на территории Афганистана, но уже в виде частных вооруженных структур».

Ранее президент США Джо Байден в телеобращении к нации подтвердил свою решимость вывести подразделения американской армии из центральноазиатской страны.

«Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой».

Также глава Белого дома определил сроки вывода войск с 1 мая по 11 сентября текущего года. Последняя дата совпадает с 20-й годовщиной террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон.

На настоящий момент в Афганистане находятся около 2,5 тыс. американских военных, а общая численность контингента стран НАТО составляет 9,6 тысячи.

По мнению некоторых экспертов, прекращение американского присутствия в этой стране объясняется пересмотром в Вашингтоне своей военной стратегии и сменой курса на решение более насущных проблем.

сша афганистан
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Политика / Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США
Рейтинг@Mail.ru