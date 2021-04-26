Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США

Москва, 25 апреля. Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар не склонен верить тому, что войска Соединенных Штатов Америки, чей вывод с ряда баз начался сегодня, покинут территорию страны в полном составе. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Пока рано говорить о том, что США полностью выведут свои войска. На самом деле на территории Афганистана они присутствуют в разных формах, и, говоря о выводе основного «антитеррористического» контингента, не следует забывать о том, что там есть еще и американские частные военные компании. Если численность «официального» контингента за последний год сокращалась, то никаких данных о том, что происходит с количеством сотрудников ЧВК, ни у кого нет. Поэтому вполне возможно, что Соединенные Штаты так и останутся на территории Афганистана, но уже в виде частных вооруженных структур».

Ранее президент США Джо Байден в телеобращении к нации подтвердил свою решимость вывести подразделения американской армии из центральноазиатской страны.

«Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой».

Также глава Белого дома определил сроки вывода войск с 1 мая по 11 сентября текущего года. Последняя дата совпадает с 20-й годовщиной террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон.

На настоящий момент в Афганистане находятся около 2,5 тыс. американских военных, а общая численность контингента стран НАТО составляет 9,6 тысячи.

По мнению некоторых экспертов, прекращение американского присутствия в этой стране объясняется пересмотром в Вашингтоне своей военной стратегии и сменой курса на решение более насущных проблем.