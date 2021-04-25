Анна Седокова объяснила причину ссор с баскетболистом Тиммой

Москва, 25 апреля. Известная российская певица Анна Седокова рассказала подписчикам об отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, затронув тему частых скандалов в семье.

Звезда поделилась с фанатами в Stories своего блога в Instagram рассказом о частых ссорах и скандалах, которые стали проявляться в семье с именитым спортсменом. Брак пара заключила в прошлом году. Певица откровенно призналась подписчикам, что во время ссор их отношения "шатает и прилично трясет". Причиной таких срывов оказался перфекционизм обоих членов семьи.

«Иногда нас прилично шатает. Мы ругаемся не по-детски. Я перфекционист, он — такой же. Самые умные оба. Все знаем. Мы перестали бояться говорить друг другу о разнице в восприятии мира, и это очень острые углы, на которые мы налетаем и ранимся», — честно призналась Седокова в проблемах с мужем.

Она заметила, что каждый из них намерен в любом начинании добиться идеальной для него картинки, из-за чего и возникают споры. При этом певица уверена, что обсуждать со своей второй половинкой спорные моменты просто необходимо, так как именно на диалоге строится счастливая семья, передает портал «Вечерняя Москва».

Фанаты и раньше подозревали конфликты в семье Седоковой. Недавно она похвасталась подписчикам, что учит латышский язык для того, чтобы читать переписки мужа. Пока что они даются ей с трудом.