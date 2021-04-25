Агате Муцениеце посоветовали сменить стилиста после неудачного выхода на ММКФ

Москва, 25 апреля. Российская и латвийская актриса Агата Муцениеце блеснула на красной ковровой дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Платье звезды не понравилось ее поклонникам.

Открытие ММКФ состоялось на этой неделе. Мероприятие продлится до 29 апреля. На красной ковровой дорожке собрались звезды отечественного кинематографа и порадовали фотографов своими вечерними образами.

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце вышла в свет в бирюзовом платье в пол. Актриса не стала усердствовать с аксессуарами и украсила себя серьгами с лаконичным дизайном.

Поклонники знаменитости принялись писать ей комплименты, указывая на идеально сидящее по фигуре платье. Однако не всем образ артистки пришелся по вкусу. Многие сочли его «бесформенным». Подписчики рекомендовали Муцениеце сменить стилиста.

«Возможно, стоит сменить стилиста?»; «Агата, немного возрастное платье»; «Что за стремные платья вы всегда себе шьете?» — написали фолловеры.

Агата Муцениеце ранее прокомментировала слухи о романе ее бывшего мужа Павла Прилучного со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Актриса пожелала влюбленным счастья, но добавила, что при встрече с Карпович не будет с ней здороваться.