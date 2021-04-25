Пушков назвал мешком дыма заявление Земана о «русском следе» во взрывах в Чехии

Москва, 25 апреля. Заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии данных у разведки по «участию российских агентов» во взрывах на военных складах во Врбетице являются мешком дыма.

Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, чешский лидер поставил под серьезное сомнение версию о «русском следе» во взрыве. Пушков подчеркнул, что доказательства не предъявляли ввиду их отсутствия.

«Нужна была пропагандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в странах западного альянса в очередной раз определяет политику», — заявил он.

Ранее Земан призвал жителей Чехии дождаться завершения расследования по событиям во Врбетице. По его словам, выводы нужно делать только после того, как будут оглашены результаты.