Жителей многоэтажки в Воронежской области эвакуировали из-за мощного пожара

Воронеж, 25 апреля. Крупный пожар произошел в Новой Усмани Воронежской области, подтвердили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире одного из домов по Ростовской улице, поделились спасатели. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из горящего здания 20 человек. В результате происшествия пострадал один человек.

В результате серьезного пожара в жилом доме в Сысерти Свердловской области погиб несовершеннолетний. Как сообщалось ранее, еще двое детей 2018 года рождения получили ожоги.