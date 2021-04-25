Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 16:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Агентство Reuters назвало причину обвала биткоина и других криптовалют
16:17
Общество
Минздрав Австрии заявил о наличии желающих в стране вакцинироваться только «Спутником V»
16:16
Общество
Власти Подмосковья постараются не допустить новых ограничений на майские праздники
16:16
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пожаловалась на отсутствие страсти в браке с Владом Топаловым
16:14
Экономика
Международным компаниям закрыли доступ к рынку аудита РФ
16:14
Происшествия
В США полицейские застрелили напавшего на них мужчину в бронежилете
16:12
Шоу-бизнес
Вдова Алексея Булдакова избавляется от имущества актера
16:12
Общество
Жителей Петербурга предупредили о сильных магнитных бурях
16:11
Общество
Ученые из США выявили связь между малоподвижным образом жизни и потерей слуха у пожилых
16:07
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали ставшую блондинкой Селену Гомес
16:07
Происшествия
Групповым избиением подростка-инвалида в Ивановской области заинтересовался СК
16:04
Политика
Помощник президента РФ рассказал, с чем связано участие Путина в саммите по климату
16:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова объяснила причину ссор с баскетболистом Тиммой
16:01
Шоу-бизнес
Агате Муцениеце посоветовали сменить стилиста после неудачного выхода на ММКФ
16:01
Общество
В Приморье поймали тигра, который пугал местных жителей
16:00
Политика
Пушков назвал мешком дыма заявление Земана о «русском следе» во взрывах в Чехии
16:00
Общество
Депутат Пьяных рассказал, какие возможности открывает перед молодежью Жириновский
15:58
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Подмосковье
15:58
Происшествия
Жителей многоэтажки в Воронежской области эвакуировали из-за мощного пожара
15:56
Экономика
Данными Ant Group о потребительском кредитовании заинтересовались власти Китая
Все новости

Жителей многоэтажки в Воронежской области эвакуировали из-за мощного пожара

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 16:08
Происшествия
Жителей многоэтажки в Воронежской области эвакуировали из-за мощного пожара
pixabay.com

Воронеж, 25 апреля. Крупный пожар произошел в Новой Усмани Воронежской области, подтвердили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире одного из домов по Ростовской улице, поделились спасатели. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из горящего здания 20 человек. В результате происшествия пострадал один человек.

В результате серьезного пожара в жилом доме в Сысерти Свердловской области погиб несовершеннолетний. Как сообщалось ранее, еще двое детей 2018 года рождения получили ожоги.

пожар спасатели воронежская область
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 416505 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 212003 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 170903 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 142935 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 72838 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Все новости / Происшествия / Жителей многоэтажки в Воронежской области эвакуировали из-за мощного пожара
Рейтинг@Mail.ru