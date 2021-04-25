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Данными Ant Group о потребительском кредитовании заинтересовались власти Китая

Экономика
Данными Ant Group о потребительском кредитовании заинтересовались власти Китая
weforum.org  /  CC BY-SA 3.0

Пекин, 25 апреля. Информация о потребительском кредитовании, которой владеет Ant Group Джека Ма, заинтересовала Народный банк Китая.

Ценный актив крупнейшего предпринимателя Китая Джека Ма в виде данных о потребительском кредитовании хочет заполучить Народный банк КНР. Регулятор намеревается передать актив подконтрольной государству компании, которая управляется бывшими руководителями банка.

Источники сообщают, что новая компания намеревается сотрудничать также с другими финансовыми организациями, которые соперничают с Ant Group в области кредитования.

Известно, что Ant стремились стать во главе новой структуры. Эксперты считают, что государственное вмешательство негативно повлияет на данный сектор экономики. Представители регулятора, напротив, полагают, что намерение Ant может создать конфликт интересов. Народный банк объясняет свою позицию тем, что хочет удостовериться в полном соответствии бизнеса установленным требованиям.

Американская газета Financial Times указывает на то, что государственное управление помешает способности Ant Group собирать и анализировать данные из ключевых отраслей собственного бизнеса.

Представители регулятора и комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности с начала 2021 года провели серию переговоров с Ant Group и Джеком Ма. Стороны обсуждали возможность выхода Джека Ма из бизнеса.

джек ма Ant Group Народный банк Китая данные о потребительском кредитовании
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Все новости / Экономика / Данными Ant Group о потребительском кредитовании заинтересовались власти Китая
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