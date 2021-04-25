Иммунолог назвал условие, при котором коронавирус уйдет от людей к животным

Москва, 25 апреля. Коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием и перейти от людей к животным, уверен врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Это произойдет после того, как 70% населения Земли получит иммунитет к COVID-19. Тогда вирус станет новой природноочаговой инфекцией и найдет себе хозяина в виде какого-то животного.

«Возможно, будет мутировать и вернется, когда новое поколение людей не будет иметь коллективного иммунитета», — добавил специалист в беседе с URA.RU.

На сегодняшний день человечество еще далеко от нужного охвата вакцинацией против коронавируса, добавил вирусолог Сергей Нетесов. В мире насчитывается всего несколько десятков стран, где показатель превышает хотя бы 25%.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал вероятный срок окончания пандемии коронавирусной инфекции в России. По его словам, это может произойти уже в ноябре текущего года.