Крокодил из «Маски» похудел на пять килограммов за время участия в шоу

Москва, 25 апреля. Участник, выступающий в костюме Крокодила на шоу «Маска», признался, что потерял пять килограммов с начала второго сезона проекта.

Скрывающийся в костюме Крокодила артист рассказал о главных трудностях «Маски» в эфире шоу «Однажды» на канале НТВ. Конечно, главные неудобства у него вызывает костюм.

«Очень тяжело, воздух не пропускается. Вот это все кожаное... Танцуешь, движения, раздаешь энергетику — уже не хватает дыхания. Порой кажется, что у тебя голова сдавлена, кровь не поступает», — пожаловался артист.

При этом участник добавил, что все мучения стоят того. По словам Крокодила, участие в «Маске» полезно тем, кто борется с лишним весом. Сам артист в первом выпуске весил 75 килограммов.

«Сейчас я вешу 70. Минус пять килограммов. Если хотите похудеть — шоу «Маска»», — подытожил Крокодил.

Помимо Крокодила, на проекте остались еще четыре участника: Лама, Неваляшка, Змея и Заяц. Второй полуфинал, по итогам которого рассекретят еще одного персонажа, покажут в эфире НТВ 25 апреля. По поводу личности Крокодила у зрителей шоу есть разные предположения. Многим поклонникам «Маски» персонаж напоминает рэпера и блогера Даву.