Как защитить пожилых родственников от аферистов

Жертвой мошенников сегодня может стать каждый из нас, но самой уязвимой категорией все еще остаются пожилые люди. Они не так хорошо разбираются в современных технологиях, а вот их доверчивость и открытость к контактам порой не знает границ. И, конечно, больше других рискуют быть обманутыми пенсионеры, живущие в одиночестве.

О том, как защитить близких старшего возраста от злоумышленников, рассказывает ФАН.

Регулярное общение

Простой, но работающий совет: не оставляйте бабушек и дедушек без общения. Если вы живете в разных местах, то обязательно находите время на телефонные разговоры. И постарайтесь быть на связи с родными, а если это невозможно, то попросите другого надежного родственника делать это за вас.

Интересуйтесь жизнью пожилых родителей и рассказывайте им о своих делах. Поверьте, доверительная коммуникация сведет к минимуму риск того, что бабушка или дедушка откроет дверь незнакомцу, чтобы пообщаться.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Список контактов

Составьте вместе с родственником список необходимых ему контактов. Занесите туда номера поликлиники, управляющей компании, участкового, отдела соцзащиты и так далее. Главное, чтобы этот список был под рукой у родного человека, например, висел на стене рядом с домашним телефоном.

При этом договоритесь, чтобы при звонке сантехника или электрика, которому нужно взглянуть на счетчик, родственник звонил сразу вам, не назначая визит сразу. Проверьте в управляющей компании, насколько корректна информация, — они-то знают о графике своих работников. Сделайте привычкой такое согласование обращений посторонних людей.

А еще убедите, что важные визиты и дела — подписание бумаг, например — должны проходить в вашем присутствии.

Разъяснительные беседы

Информированность, как известно, лучшая защита. Старики зачастую упрямы и забывчивы, поэтому стоит регулярно напоминать о, казалось бы, простых вещах. Не впускать в дом посторонних без проверки документов, не отдавать другим людям паспорт и пенсионное удостоверение, не брать от продавцов вещи, обещанные в дар, не верить в розыгрыши по SMS и не отвечать на сомнительные сообщения… Лучше повторяйте сказанное снова и снова, пока информация не закрепится в виде привычки. На это требуется время и терпение, но безопасность, моральное и финансовое спокойствие того стоят.

Физические меры защиты

Внимательное и настороженное отношение к посторонним важны, но не особенно имеют значение, если страдает физическая защищенность родных. Особенно остро вопрос касается близких, живущих в одиночестве, без нашего присмотра. Крепкая металлическая дверь с хорошими замками, а также замок на почтовом ящике — это минимум, способный уберечь от злоумышленников.

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Если же есть возможность, то можно приобрести видеоглазок — устройство, работающее как звонок, но фотографирующее посетителей. Путем нехитрых манипуляций можно сделать так, чтобы фото приходило на ваш смартфон. Еще одна нужная вещь — брелок с тревожной кнопкой, который бабушка или дедушка может использовать, если нужна помощь. Правда, радиус его действия составляет до 15 км, и смысл приобретение имеет, если вы живете относительно недалеко.