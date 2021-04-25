Минздрав РФ может признать игровую зависимость болезнью

Москва, 25 апреля. Игровую зависимость могут добавить в список аддиктивных расстройств в новой международной классификации болезней МКБ-11.

Предполагается, что она может вступить в силу в России 1 января 2022 года. Новая МКБ содержит около 55 тыс. уникальных кодов травм, болезней и причин смертности. Также появятся новые классы заболеваний, среди которых болезни крови, нарушение иммунной системы, заболевания, связанные с сексуальным здоровьем и так далее.

Как пишут «Известия», ожидается, что в течение двух лет в России будут работать по двум классификациям — старой и новой. Об этом рассказала руководитель ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова. Полный переход на МКБ-11 планируется в 2025 году.

Ранее в российском Минздраве оценили возможность послаблений для вакцинированных от коронавируса граждан. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что это может привести к разделению общества.