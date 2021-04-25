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Демпфер позволил сдержать рост цен на бензин в первом квартале

Экономика
Демпфер позволил сдержать рост цен на бензин в первом квартале
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 25 апреля. Сдерживающую роль в росте цен на бензин в первом квартале сыграл демпферный механизм. Иначе стоимость бензина в России была бы в разы выше.

Об этом рассказал заместитель управляющего петербургским филиалом "РГС Банка" Даниил Макаршин. Эксперт отметил, что средние цены на автомобильное топливо в рознице с начала года выросли на 3%, а оптовые — на 14%. В марте 2021 года цены в среднем поднимались на 0,2-0,3%, а в ежемесячном исчислении рост стоимости бензина превысил инфляцию, указал специалист.

По его мнению, в правительстве есть понимание проблемы подорожания бензина. Именно поэтому и был создан демпферный механизм, ограничивающий рост розничных цен. Однако на стоимость топлива влияет и сезонный фактор.

Внутренний спрос на бензин к маю 2021 года должен быть полностью удовлетворен за счет сформированных запасов, полагает Макаршин. Он ожидает, что рост цен вернется в пределы инфляции. При этом эксперт напомнил, что цены на топливо в России являются одними из самых низких в мире в пересчете на доллары.

Правительство РФ ранее рекомендовало нефтяным компаниям увеличить запасы бензина до 1,6-1,7 млн тонн. Однако, как оказалось, предприятия перевыполнили рекомендации властей. В настоящее время запасы бензина в России составляют 1,734 млн тонн.

топливо бензин демпфер
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